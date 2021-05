M5S, progetto pronto per voto online, parola a iscritti

Assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato del M5S sulla riorganizzazione interna del Movimento. Ad aprire i lavori il capo politico Vito Crimi.

"Il nuovo progetto politico è pronto per essere sottoposto al vaglio degli iscritti, che rimangono gli unici sovrani della vita futura del Movimento. Siamo pronti a convocare gli iscritti per invitarli a esprimersi su questo nuovo progetto politico". Lo scrive il M5S in un post che riprende la relazione di Vito Crimi alla congiunta che si è tenuta in serata. Nel post il M5S annuncia il ricorso "ad una società di servizi, al fine di mettere a disposizione una nuova piattaforma di e-voting, a seguito di una attenta indagine di mercato". "La parola agli iscritti, dunque. Spetta a loro decidere se abbracciare il nuovo percorso", si legge.