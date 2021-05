Rousseau rilancia Di Battista, "Gianroberto mio ispiratore"

"Gianroberto è stata una delle persone più importanti della mia vita perché fu la prima persona a darmi una grande opportunità e fidarsi delle mie qualità dopo solo 15 minuti che ci eravamo conosciuti. Io gli devo tanto: ho buona memoria e senso di riconoscenza. Per questo ogni volta che ho preso delle decisioni anche non semplici, quando ho dovuto fare rinunce seguendo le mie idee e la mia coerenza, mi sono sempre ricordato del suo esempio. E ho preso decisioni anche per fare un pochino felice lui, ovunque lui sia....". Parole di Alessandro Di Battista riportate oggi sul blog delle Stelle, che rilancia l'intervista fatta all'ex deputato in occasione dell'iniziativa per ricordare la morte di Gianroberto Casaleggio, lo scorso 12 aprile. Il blog oggi rilancia in particolare un post di Di Battista del 30 aprile scorso in cui l'ex deputato aveva a sua volta rilanciato il video di #Sum con il suo ricordo commosso di Casaleggio.