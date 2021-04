Recovery: Draghi alla prova Parlamento - LA DIRETTA DALLE 16

Calato il sipario sul confronto con l'Unione Europea il presidente del Consiglio Mario Draghi avanza a grandi passi verso l'ultima tappa del suo Recovery Plan: il voto di Camera e Senato. Oggi presenterà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Montecitorio con replica prevista martedì mattina per dare ampio spazio al dibattito.

IL RECOVERY TRASMESSO IN PARLAMENTO, 'UN PIANO EPOCALE'

Sempre martedì toccherà al Senato. Il via libera non è in discussione, vista la larghissima maggioranza su cui può contare Draghi. Ma il discorso del premier è ugualmente atteso. E il capo dell'esecutivo, spiegano fonti di governo, farà innanzitutto appello alla "filosofia di fondo" che innerva le 337 pagine del Pnrr: la sfida è fare in modo che una volta sconfitta la pandemia l'Italia torni a crescere.

Il Consiglio dei ministri per il sì definitivo al Pnrr, secondo fonti di governo, potrebbe cadere giovedì. E, nella stessa riunione non è escluso che Draghi affronti l'altro dossier caldissimi di fine aprile: il decreto imprese chiamato a dare i nuovi sostegni alle attività chiuse dalle restrizioni anti-Covid. Decreto che, nella maggioranza, potrebbe innescare ulteriori tensioni dopo lo strappo della Lega nel Cdm sull'ultimo provvedimento anti-Covid.