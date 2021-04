Amministrative: Letta, primarie occasione per passo avanti

"Sono sempre stato uno che guarda alle primarie come un momento positivo, una occasione per fare tutti un passo vanti, senza paura di confrontarsi e di scegliere o decidere". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo a una videoconferenza organizzata dall'Associazione 'Una città con te'. In vista delle prossime elezioni comunali a Bologna c'è "un centrosinistra aperto che non ha paura e che vuole, con una partecipazione dal basso, uscire dalla pandemia con una marcia in più, con uno sforzo in più che passa attraverso il coinvolgimento di tutti". Così il segretario del Pd Enrico Letta nel suo intervento alla presentazione online del Piano per l'uguaglianza di genere presentato a Bologna da Una città con te. Il capoluogo emiliano, osserva, "si appresta a partecipare a un bel dibattito grazie al centrosinistra. Un bel dibattito - ha concluso Letta - che, non ho nessun dubbio, sarà sulle idee perché le primarie sono sempre un dibattito sulle idee e sarà un bel dibattito".

Nel Recovery il Pd chiede una "clausola di condizionalità a favore dell'occupazione giovanile e femminile, per creare un legame fra ciò che c'è scritto nel piano e i creatori di lavoro che" saranno destinatari delle "risorse del piano. Quelle risorse dovranno essere applicate con un favore particolare verso l'occupazione giovanile e femminile. Perché su questi fronti il nostro Paese è indietro. E' una nostra bandiera che ci portiamo in questo piano e che gli permetterà di funzionare meglio".

Il segretario è poi intervenuto sul 25 Aprile. "Tutti vogliamo accogliere l'appello dell'Anpi, alle 16 di domani porteremo un fiore in una via o in una piazza dedicata ai caduti per la libertà, domani farò questo gesto".