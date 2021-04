Dl Covid: ripreso esame in Aula Camera - DIRETTA

Nonostante i tempi contingentati per gli interventi in Aula alla Camera sul decreto Covid prosegue la maratona oratoria dei parlamentari di Fratelli d'Italia che stanno facendo ostruzionismo. Un minuto a testa per intervenire, ma gli iscritti a parlare per ogni emendamento sono molti. FdI continua a chiedere aperture per il settore sportivo, sostegni per palestre, centri sportivi e centri di danza. "Non sono interventi demagogici - ha detto Salvatore Deidda in Aula - ci prendiamo le nostre responsabilità". La prospettiva, per ora, è che nemmeno stasera si vedrà la conclusione dei lavori. Tutte le proposte emendative, alle quale governo e relatore hanno dato parere negativo con invito al ritiro, sono state respinte.