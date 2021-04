Terminato corteo Val Susa, No Tav 'forte risposta popolare'

(ANSA) - SAN DIDERO (TORINO), 17 APR - È terminato nell'abitato di San Giorio, dopo essere partito da San Didero e avere attraversato Bruzolo, il corteo organizzato dai No Tav nella Bassa Valle di Susa per protestare contro l'avvio dei lavori del nuovo autoporto, opera accessoria alla realizzazione della ferrovia ad Alta Velocità Torino-Lione.

Secondo gli organizzatori vi hanno preso parte non meno di 3.000 persone. "Una fortissima risposta popolare", hanno detto, sottolineando che nel presidio No Tav di San Didero allestito da tempo nell'area interessata dal futuro cantiere sono ancora presenti sei attivisti. Il lungo corteo ha seguito un percorso che non lo ha portato a contatto con lo schieramento delle forze dell'ordine. (ANSA).