Milano: Salvini propone Albertini come avversario di Sala

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Gabriele Albertini potrebbe essere il prossimo candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Milano. A confermarlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della sua visita all'hub vaccinale della 'Fabbrica del Vapore'. "L'ho sentito più di una volta e abbiamo fatto come si fa al bar ad una certa età - ha commentato -.

Abbiamo rievocato i bei tempi antichi e abbiamo ricordato quanto Milano sia cambiata grazie alla sua giunta e sotto la Lega, nonostante in passato non siano mancati gli scontri tra me e lui. Per me è stato un ottimo sindaco" e Salvini è convinto "che possa essere anche un ottimo sindaco per il futuro".

"La decisione non è solo mia - ha aggiunto il leader del Carroccio -. Gli ho parlato io ripetutamente e non mi permetto di parlare a nome di altri, anche se i responsabili locali di Fdi ci hanno governato con Albertini, De Corato era suo vicesindaco, ne ho parlato con Berlusconi e con gli attuali consiglieri comunali e penso che Albertini per Sala sia una bella sfida sui progetti". (ANSA).