Mattarella: 'Gorizia/Nova Gorica capitale europea Cultura'

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Slovenia Borut Pahor hanno lanciato il progetto di Gorizia/Nova Gorica capitale europea della Cultura 2025. Mattarella ha ricevuto al Quirinale il suo omologo sloveno.

"Sono lietissimo - ha detto alla stampa Mattarella - di accogliere qui al Quirinale l'amico Borut Pahor, non soltanto per un confronto sull'amicizia e la collaborazione tra Italia e Slovenia. Il nostro ultimo incontro fu a Trieste per la restituzione del Narodni Dom, ed è stato un'occasione in cui abbiamo segnato per il futuro un'ulteriore strada di collaborazione e amicizia tra Slovenia e Italia. E su questa linea intendiamo muoverci e sviluppare la collaborazione tra i nostri Paesi".



Anche Pahor ha rivolto un saluto alla stampa accennando al progetto Gorizia/Nova Gorica Capitale europea della Cultura 2025. "Vorrei riprendere quanto ha detto il presidente Pahor - ha quindi aggiunto Mattarella - quanto alla prospettiva importante per di Gorizia-Nova Gorica capitale europea della cultura. E' un ulteriore messaggio di vicinanza, di amicizia di collaborazione e di futuro comune che stiamo mandando all'intero continente europeo e che segna in modo altamente positivo la nostra collaborazione".