Copasir: Salvini, aspetto le dimissioni di tutti. Meloni: intervenga il Colle

"Aspetto le dimissioni di tutti i componenti del Copasir": il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha ribadito oggi a margine di una visita a Mind. Insomma non ci sarà una semplice rinuncia alla presidenza da parte del Carroccio. "I componenti della Lega sono pronti a dimettersi ma devono dimettersi tutti e poi - ha aggiunto - si elegge il nuovo presidente".



Quello del Copasir "non è un problema che va risolto tra me e Salvini, ma tra maggioranza e opposizione, con i Presidenti delle Camere, si spera con un intervento del Presidente della Repubblica. Sono colpita che su questo non abbia detto una parola". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, partecipando a "Quarta Repubblica" su Rete 4. "Credo che una parola sua possa fare la differenza".