La serie A di calcio femminile e Facebook

Il calcio femminile è un fenomeno in ascesa tanto da suscitare l’interesse crescente di appassionati, sponsor e televisioni. Sul tema Google restituisce 62.4 milioni di risultati e secondo la FIGC la sfida tra Juventus Women e ACF Fiorentina Femminile, del 11 ottobre scorso è stata seguita da 135mila spettatori medi, che è il dato più alto fatto registrare in questa stagione.

Per comprendere quanto il fenomeno, esploso dopo i mondiali di Francia del 2019, abbia presa sulle persone, ANSA e DataMediaHub hanno analizzato la presenza su Facebook delle dodici squadre che disputano l’attuale campionato di serie A femminile.

Per tutte le squadre partecipanti, ad eccezione del Milan che non ha una fanpage dedicata ma solamente quella globale, sono state analizzate le performance dall’inizio del campionato, dal 22 agosto 2020, a domenica scorsa 4 aprile. In media le undici squadre analizzate totalizzano 23.788 follower.

In crescita del 18.7%. La squadra con il maggior numero di follower è il Napoli Femminile con 43.350 follower. In crescita del 10.8%. Seguono la Juventus Women con 41.336 follower (+ 15.2%) e ACF Fiorentina Femminile con 34.421 follower (+ 10.7%). Chiude la classifica il San Marino Academy con 2.399 follower (+58%).

Alla diciassettesima giornata del campionato, sulle ventidue da disputare, guida la Juventus Women davanti a Milan e Sassuolo, ma la squadra di Torino, dopo l’Inter, è quella che posta meno di tutti su Facebook: solo una media di 0.17 post giornalieri, ovvero un post ogni cinque giorni circa. Chi posta più di tutti è la Fiorentina con più di quattro contenuti giornalieri mediamente. La seguono Roma e Napoli. Se la Fiorentina è al terzo posto per numero di follower guida invece la classifica per numero di interazioni (somma di like + altre “reaction” + commenti + condivisioni). Per contro è invece la Juventus quella che ha il maggior tasso di coinvolgimento: il 4.22%.

Il Post della Juventus che ha generato maggior coinvolgimento è del 10 gennaio 2021 quando la squadra ha vinto la supercoppa. I like costituiscono l’81.8% del totale delle interazioni nel periodo preso in esame, seguiti dalla emoji “Love” che pesa l’8.4% del totale. La terza interazione più effettuata dalle persone sulla fanpage della squadra bianconera sono le condivisioni: il 5.9% del totale. Infine, se il Milan allo stato attuale delle cose non ritiene di avere una presenza social dedicata al proprio team femminile, anche l’altra milanese non fa molto meglio. Infatti, l’Inter nonostante sia al quarto posto per numero di follower è la squadra che posta il minor numero di contenuti e, di riflesso, ha altrettanto il numero più basso di interazioni. Il perché è presto spiegato.

La Asd Femminile Inter Milano non esiste più su Facebook, avendo ceduto il titolo sportivo a FC Internazionale, come comunicano nell’ultimo post del 31 agosto 2020. Insomma, anche l’altra milanese concentra i propri sforzi solo sulla squadra maschile. Una scelta poco lungimirante visto che, anche se i numeri allo stato attuale sono relativamente modesti, non vi è dubbio che vi siano ampie prospettive di sviluppo in futuro. E anche la pagina Facebook della FIGC Femminile ha visto aumentare i propri follower del 63.6% e conta 188mila interazioni dall’inizio del campionato ad oggi. Mentre la fanpage della Nazionale Femminile di Calcio ha poco meno di 88mila follower e più di 245mila interazioni nel periodo.