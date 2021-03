Pd: Serracchiani-Madia, oggi la scelta della capogruppo

Oggi alle 18 si chiuderanno le votazioni dei deputati del Pd che dovranno scegliere tra Debora Serracchiani e Marianna Madia come capogruppo a Montecitorio. Letta ha invitato i suoi deputati a sdrammatizzare e a votare con "serenità".

Nell'ottica di attenuare le polemiche tra correnti ha pure affermato: nel Pd "siamo tutti democratiche e democratici, non ci sono ex": un riferimento al fatto che nella ex maggioranza zingarettiana vengono chiamati "ex renziani" gli esponenti di Base riformista, come ad alludere ad una Quinta colonna di Renzi nel partito. Non a caso da Andrea Romano ad Alessandro Alfieri, molti di Base riformista hanno espresso apprezzamento per le parole di Letta.

Una grana il segretario Dem la dovrà comunque affrontare nei prossimi giorni, e riguarda Roma: Carlo Calenda ha dichiarato che comunque non ritirerà la propria candidatura per il Campidoglio, nonostante le primarie preannunciate da Letta: "Enrico decida - ha detto- se andare dietro ad una classe dirigente locale che in questi anni ha disintegrato Roma".