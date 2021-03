Lavoratori spettacolo e studenti occupano Piccolo teatro

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Una cinquantina di persone, tra lavoratori del coordinamento spettacolo della Lombardia e studenti, questa mattina ha occupato il cortile del Teatro Grassi di via Rovello, in pieno centro a Milano.

Per l'azione di protesta contro la chiusura delle istituzioni culturali hanno scelto - spiegano - una data non casuale: oggi è infatti la giornata mondiale del teatro. (ANSA).