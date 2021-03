Pd, Simona Malpezzi nuova capogruppo al Senato

Darò forma e sostanza ad una leadership femminile. La promessa arriva da Simona Malpezzi, eletta oggi all'unanimità capogruppo dei senatori del Pd. Perché "è proprio con le parole, il sapere e la capacità di cura di una donna che interpreterò questo ruolo - spiega - senza lasciare nessuna indietro". L'uscente Andrea Marcucci: 'non ho subito diktat da nessuno. Il metodo è sbagliato, ma c'è valore simbolico di alcuni gesti'. Ieri l'incontro fa Letta e Conte, aperto il cantiere delle alleanze con i 5S.

Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ⁦@SenatoriPD⁩. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del ⁦@pdnetwork⁩. Al lavoro al servizio dell’Italia pic.twitter.com/UuYvparq0o — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 25, 2021

"Buon lavoro alla nuova presidente dei Senatori PD, Simona Malpezzi, ed al suo vicepresidente vicario Alan Ferrari". Lo scrive su Twitter il capogruppo uscente del Pd al Senato, Andrea Marcucci.

Voto per capogruppo alla Camera atteso la prossima settimana

E' atteso per la prossima settimana, martedì o mercoledì, il voto per la nuova capogruppo alla Camera. E' quanto si apprende da fonti parlamentari dem. I deputati si riuniranno in assemblea nel pomeriggio, per proseguire il dibattito cominciato due giorni fa, quando il capogruppo Graziano Delrio ha fatto un passo indietro, sulla scia della richiesta del segretario Pd, Enrico Letta, di eleggere capigruppo donna sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama. Ma, salvo sorprese, per la nomina della nuova presidente del gruppo bisognerà attendere la prossima settimana. Per il Senato, stamani è stata eletta all'unanimità Simona Malpezzi. Per la Camera, in base a quanto si apprende, i nomi in campo sono quelli di Debora Serracchiani e di Marianna Madia e al momento non si sarebbe ancora raggiunta un'intesa finale su uno dei due nomi.