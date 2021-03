Governo: Salvini, nel prossimo decreto legge fino a 100 miliardi se servono

"Questo decreto è il primo mattoncino, ovviamente occorrerà fare molto di più. Sullo scostamento di bilancio noi chiederemo al governo coraggio, visione e di mettere tutto quello che serve". Così Matteo Salvini aprendo la scuola di formazione politica della Lega a Milano. E ha aggiunto: "Quello che ci sarà bisogno di mettere sul tavolo nel prossimo dl ad aprile non sarà qualcosina, ma una montagna, non da scialacquare ma che serve, è la benzina da rimettere nel motore. Quindi con 20 miliardi non vai da nessuna parte, 30,40,50, 60, 70... 100 se servono", perchè "la benzina che metti adesso, la recuperi al doppio del suo valore".