Pd: Letta nomina segreteria, 8 uomini e 8 donne

Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha nominato la Segreteria nazionale di cui darà comunicazione alla Direzione nazionale. La segreteria è composta da 16 membri, di cui otto uomini e otto donne. Tra di loro compaiono anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo e l'ex ministro Francesco Boccia.

Benifei rimette mandato da capogruppo al Pe - "Domani ho convocato la riunione degli Eurodeputati Pd per incontrare il neosegretario Letta, che ringrazio per la volontà di avviare immediatamente il dialogo con il nostro gruppo parlamentare e per la grande attenzione mostrata nel suo discorso di candidatura al lavoro della delegazione e alle sfide europee che abbiamo davanti. Ritengo giusto presentarmi alla riunione come dimissionario dalla mia carica di capodelegazione, per permettere le opportune valutazioni al segretario del mio partito e ai colleghi, alla luce della nuova fase politica". Lo dichiara Brando Benifei, capogruppo del Partito Democratico al Parlamento Europeo.