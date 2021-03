Roma: Bertolaso, non mi candiderò a sindaco

(ANSA) - CREMONA, 17 MAR - "Non mi candiderò a sindaco di Roma. Sono qui in Lombardia, sto facendo il vaccinatore, mi pare che basti e avanzi. Per il resto abbiamo già dato". Dall'hub di CremonaFiere, Guido Bertolaso ha ribadito la sua indisponibilità a scendere in campo come candidato sindaco del centrodestra.

Anche nelle ultime ore il suo nome è circolato con insistenza, oggetto dei pressing da parte di Forza Italia e Lega e delle perplessità di Fratelli d'Italia. (ANSA).