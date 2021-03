Garavaglia: spero che troveremo sintesi nell'Unione europea sul green pass

Anche il Green Pass e le isole Covid Free della Grecia tra i temi toccati da Massimo Garavaglia durante l'audizione al Senato sul Recovery Fund. "Nell'Ue ci sono posizione molto spinte come quelle di Grecia e Spagna e un po' meno spinte di altri Paesi. Spero che si possa arrivare a una sintesi comune perché nessuno abbia vantaggi competitivi ad alcuni a scapito di altri". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in audizione sul Recovery. Ed ha aggiunto: "Parliamo di isole minori Covid free, noi abbiamo un'isola maggiore in zona bianca, come la Sardegna. Abbiamo un rilevante vantaggio competitivo".

"Se facciamo il Milano-Roma volo Covid free non vedo perché non lo si possa fare per la Sardegna" ha aggiunto il ministro. Guardando all'estate Garavaglia ha ribadito che l'obiettivo è "riaprire il turismo per non chiedere più". "Non vedo nessun motivo per non aspettarci un'estate almeno come quella dello scorso anno, con in più il fatto che di settimana in settimana ci saranno sempre più persone vaccinate. Bisogna portare pazienza ancora fino a Pasquetta poi si riparte" aggiunge.