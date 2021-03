Sole 24 Ore: debutta il nuovo formato, alla politica una pagina

Con pagine più strette, ridotte da sette a sei colonne, ha debuttato oggi il nuovo formato del Sole 24 Ore, rinnovato anche nella scansione delle pagine. Una sola è dedicata alla politica italiana, seguita da due di economia e politica internazionale, "perché l'Italia non è l'ombelico del mondo e quanto accade in casa nostra è sempre più conseguenza di partite giocate in Europa e Oltreoceano", come ha spiegato il direttore Fabio Tamburini.

Il quotidiano è passato dal formato 40x56 del Broadsheet a quello 35x53 del Rhenish, "più maneggevole e di facile lettura, una colonna in meno e leggermente più corto, senza però alcun taglio dei contenuti offerti perché la riduzione degli spazi verrà compensata dall'aumento delle pagine", ha scritto Tamburini nel suo editoriale, precisando che verrà raddoppiato lo spazio riservato a commenti e analisi.

Nel restyling si aggiorna anche l'app, introducendo, fra l'altro, i comandi vocali, per accedere sullo smartphone direttamente alla digital replica del quotidiano. Altri comandi consentiranno di raggiungere gli articoli salvati, l'archivio delle copie, il sito con tutta l'informazione free, la sezione premium 24+ o i podcast. Tutti gli articoli avranno una versione audio generata artificialmente.

Ogni giorno alle 19 è previsto un brief, ovvero un appuntamento con una selezione dei contenuti di giornata che fa anche da anteprima del giornale in edicola l'indomani, disponibile in versione digitale subito dopo la mezzanotte.