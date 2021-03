Giornata disturbi alimentare, Consiglio Lazio 'in viola'

In occasione della Giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare il Consiglio regionale del Lazio si tinge di lilla aderendo alla campagna "Coloriamoci di lilla" a conferma dell'impegno della Regione su un tema quanto mai urgente e delicato. "La proposta di aderire alla campagna di sensibilizzazione indetta per la data di oggi arriva dopo l'impegno preso con la legge di stabilità dove ho proposto un ordine del giorno che impegna la Regione a implementare e potenziare la rete integrata dei servizi e degli interventi di presa in carico sanitaria e di cura dei disturbi del comportamento alimentare", dichiara Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

"Sto seguendo con attenzione tutti gli sviluppi successivi all'approvazione dell'odg per arrivare quanto prima ad ottenere risultati concreti su tutto il territorio del Lazio. Anoressia e bulimia nervose, fame emotiva ed altri squilibri nel rapporto quotidiano con il cibo. I disturbi del comportamento alimentare, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, registrano un aumento dei casi del 30% circa. A soffrirne sono soprattutto giovani, giovanissimi e donne di tutte le età, ma durante gli ultimi mesi il fenomeno ha colpito duramente anche i soggetti di sesso maschile con un aumento nei pronto soccorso di quattro volte", aggiunge.