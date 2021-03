Francia, Obs cita il Papa: 'Le Pen presidente? Preoccupano i populismi'

"Un amico mi ha detto: 'In Francia, avremo Marine Le Pen presidente'. Io non voglio essere sgradevole o dire al vostro Paese quello che deve fare. Ma è preoccupante. Sono preoccupato per la crescita dei populismi. L'antidoto è un movimento popolare, ed ascoltare questo movimento. Bisogna opporre al populismo il popolarismo": lo avrebbe detto oggi papa Francesco, citato dal settimanale francese L'Obs, ricevendo in udienza alcuni esponenti francesi sui temi della transizione ecologica.

Nel corso della riunione, secondo L'Obs, il papa si è espresso in termini severi sulla finanza. Quando una dei presenti, l'imprenditrice Eva Sadoun, ha detto al pontefice che "l'economia liberale francese ha distrutto 200.000 posti di lavoro", Francesco ha replicato: "Sì, ma non soltanto l'economia: la finanza! La Finanza è come la nebbia". Nell'incontro, il pontefice ha anche lanciato un appello ai giovani affinché "risveglino" i cittadini: "Voi, la giovinezza, siete i protagonisti di questo cambiamento. Nel 2013, appena eletto Papa, mi trovavo a Rio de Janeiro, dissi ai giovani 'fate disordine'. E' importante. E' il momento di fare una rivoluzione. Il mondo non vuole sentire. Di fronte agli appelli dei giovani, i governanti minimizzano. I governi sono deboli. Sta ai più giovani e ai più vecchi dare loro coraggio". Oltre Eva Sadoun, all'udienza erano presenti il garante della Convenzione cittadina per il clima, organismo francese voluto da Emmanuel Macron per redigere la legge sul clima, Cyril Dion, e il fondatore del movimento 'Coexister', Samuel Grzybowski. Assente l'organizzatore dell'incontro, l'eurodeputato Pierre Larrouturou, risultato positivo al Covid alla vigilia del viaggio a Roma. Lo ha rappresentato il suo consigliere politico, Michel Cermak.

"Il Papa si occupi di quello che succede nelle chiese": così Marine Le Pen risponde alla "preoccupazione" di Papa Francesco rispetto alla crescita dei "populismi", una affermazione che, secondo il settimanale francese L'Obs, il pontefice avrebbe fatto in merito all'ipotesi di una vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali del 2022 in Francia. "Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio", twitta la presidente del Rassemblement National, invitando il Papa non immischiarsi in politica. "Sono convinta - afferma la Le Pen - che tanti credenti sarebbero contenti che il Papa si occupasse di quello che succede nelle chiese piuttosto che delle urne". "Che ognuno - ha concluso la candidata all'Eliseo per l'estrema destra francese - faccia quello a cui è stato destinato".