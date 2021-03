Salvini, da lunedì record di vaccinati

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "Dalla settimana prossima ci sarà il record italiano in Lombardia con 50mila vaccinazioni al giorno. Sperando che arrivino i vaccini". Lo ha spiegato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita all'ospedale Covid della Fiera di Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto di commentare la gestione del piano vaccinale da parte di Aria, centrale acquisti della Regione Lombardia e le polemiche con Guido Bertolaso, consulente della Regione per la campagna vaccinale. "Da lunedì ci sarà il record di vaccinati quotidiani in Lombardia - ha aggiunto -. Ringrazio il personale sanitario della Regione Lombardia, perché si va verso il milione di cittadini vaccinati. Uno dei più grandi punti vaccinali d'Italia è l'ospedale in Fiera con l'obiettivo di 2 mila vaccinazioni al giorno". "Sono qua perché su questa struttura i vostri colleghi hanno ironizzato, qualche politico ha denunciato e deriso - ha concluso Salvini parlando con la stampa -, oggi 300 persone ci lavorano e decine e centinaia sono state salvate. Aspetto le scuse di qualcuno che diceva che era una boiata e uno spreco inutile e una presa in giro per i lombardi". (ANSA).