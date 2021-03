Polemica per frase di Casalino sul Pd. Lui si scusa ma i Dem lo attaccano

Nel Pd "io ho capito una cosa: ci sono alcune persone che sono straordinarie. Noi del Movimento abbiamo anche attaccato il Pd, che forse merita di essere attaccato, ma alcune persone sono straordinarie, come Zingaretti, o Francheschini che ho conosciuto personalmente . E poi ci sono alcuni cancri, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del partito democratico.

Bisognerebbe estirpare questi cancri". Ira dei Dem per le parole di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, intervistato a 'Oggi è un'altro giorno' su Rai1 dove subito dopo, incalzato dall'intervistatrice Serena Bortone, si scusa, anche per rispetto delle persone malate: "E' troppo forte? Forse ho usato un'espressione sbagliata: bisognerebbe estirpare gli elementi negativi. Comunque - ripete - Zingaretti è una persona straordinaria" .

"Mi sono già scusato in diretta - ha ribadito poi Casalino - per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il PD è una comunità fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone che lavorano per distruggere ciò che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto più nobile del fare politica. Ad ogni modo mi scuso ancora per l'espressione usata".

Per tutto il pomeriggio le critiche di vari esponenti del Pd. "Direi che possiamo considerare questa garbata esternazione la chiusura di una stagione piuttosto infelice. E magari cominciare a ricostruire senza subalternità", dice Matteo Orfini. "Casalino impari a distinguere la politica dallo show", è l'invito della Vice Ministra agli esteri Marina Sereni. E ancora: "Si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti rispetto verso una comunità che ha problemi, difetti, ma anche la forza di mettersi in discussione democraticamente, cambiare e uscire da una crisi più forte di prima", dice Beppe Provenzano.