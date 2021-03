M5s: Rousseau vuole giornata nazionale in memoria di Casaleggio

Il prossimo 12 aprile segnerà il quinto anno dalla scomparsa di Gianroberto Casaleggio e l'associazione Rousseau lancia la proposta di "istituire la Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale, da celebrare ogni anno il 12 aprile, nel ricordo e con l'ispirazione della sua visione innovativa e unica". Lo annuncia l'associazione sul blog M5s dove si chiede "un passaggio parlamentare" per poter ottenere ufficialmente l'istituzione della Giornata nazionale: una richiesta sarà rivolta a tutti i portavoce del M5s in Parlamento per avanzare un disegno di legge che consenta di istituire la giornata.