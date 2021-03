Camera: sito web da ieri sotto attacco informatico

Il sito web della Camera è da ieri oggetto di un attacco informatico di tipo DdoS: è quanto viene spiegato in relazione al malfunzionamento del sito di Montecitorio. Non si conosce la provenienza dell'attacco. Si tratta, viene spiegato, di tentativi di collegamenti massivi volti ad impedire che il sito risponda in modo regolare e secondo i tempi attesi alle richieste ordinarie dei suoi utenti. L'attacco è in corso di mitigazione attraverso l'adozione delle misure specifiche di protezione che dovrebbero consentire, a breve, di rendere il sito nuovamente raggiungibi