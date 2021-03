Twitter ha bloccato gli account di Forza Nuova e del leader del partito di estrema destra, Roberto Fiore, come quello del suo vice, Giuseppe Provenzale, per aver violato le regole della piattaforma. Lo scrive 'repubblica.it', ricordando che già nel 2019 erano state bloccate le pagine Facebook e Instagram del partito, come quelle di CasaPound.