Verso ristori nazionali a zone rosse 'locali'

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Ristori nazionali per le attività che si trovano nelle zone rosse decise a livello locale per limitare i contagi Covid è il provvedimento che potrebbe essere inserito nel prossimo Dpcm. Lo apprende l'ANSA. A sollecitare il provvedimento era stata nei giorni scorsi la Regione Umbria con una lettera al Governo della presidente Donatella Tesei. Poi, seguita dalle altre, nella Conferenza Stato-Regioni.

Tra le misure che si profilano, la didattica a distanza per tutte le scuole nelle regioni 'rosse' e anche nei territori (provincie o comuni) ad alta incidenza di contagi (250 casi su 100 mila abitanti). (ANSA).