Governo: al via il giuramento dei sottosegretari

E' iniziato a Palazzo Chigi il giuramento dei 39 sottosegretari del governo Draghi. I sottosegretari, che giurano nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, sono stati divisi in tre gruppi da tredici, per garantire il mantenimento delle distanze in chiave anti Covid. In mattina sono tutti stati nella sede della presidenza del Consiglio per fare il tampone rapido. Il giuramento, alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, avviene sempre nel rispetto delle distanze, senza strette di mano. Alla firma di ogni sottosegretario i colleghi applaudono. Garofoli all'inizio della cerimonia si è limitato a leggere la formula di rito del giuramento. Nessuna dichiarazione da parte del presidente del Consiglio Draghi.