Via libera dal Cdm al dl sul riordino dei ministeri

Via libera, a quanto si apprende da fonti di governo, da parte del Cdm al decreto ministeri con il quale si procede alla riorganizzazione di alcuni dicasteri, a partire dal Ministero di Transizione Ecologica. Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato i cinque decreti legislativi per l'attuazione della riforma dello Sport. I decreti erano stati presentati dal ministro Vincenzo Spadafora, quando era in carica il governo Conte.

"Con il consiglio dei ministri odierno è stato ufficialmente creato il nuovo Ministero per la Transizione Ecologica. Una promessa che avevamo fatto ai cittadini per rendere la politica industriale del Paese improntata al Green New Deal europeo". Così in un post su facebook Stefano Patuanelli che sottolinea come si tratti di "una scelta di campo che caratterizza fortemente l'azione del Governo e che sposta molte competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in materia energetica".

Il via libera del Consiglio dei Ministri all'istituzione del nuovo Ministero della Transizione Ecologica "è un risultato importante per il Paese, proposto e negoziato da Beppe Grillo, che punterà a proiettare l'Italia verso nuove opportunità di crescita e sviluppo". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. "Transizione ecologica non significa solo ambiente e green, ma andremo a revisionare totalmente il concetto di lavoro, di imprese e apriremo una strada innovativa e moderna che ci porterà ad essere molto più competitivi". E ci saranno "nuovi posti di lavoro duraturi".

Con l'approvazione del decreto di riordino delle attribuzioni dei ministeri, nasce anche il ministero della Cultura, che ha per acronimo MiC. Lo rende noto l'ufficio stampa di Via del Collegio romano.