Pd: Ricci, grazie a Zingaretti per la fiducia

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - "Grazie a Nicola Zingaretti per la fiducia. Cercherò di dare il massimo, con grande tensione unitaria, per rendere sempre più protagonisti i sindaci nella vita del Partito Democratico e della politica italiana in questa nuova fase. I sindaci del Pd sono una grande squadra; hanno sconfitto i populisti e rappresentano il riformismo concreto ogni giorno". Così su facebook il sindaco di Pesaro e presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane Matteo Ricci, incaricato di costituire e coordinare il coordinamento dei sindaci del Pd.

