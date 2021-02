Senato: Crucioli, chiesta componente 'L'alternativa c'è'

"Ieri abbiamo presentato una istanza per la creazione di un nuova componente dal nome 'L'alternativa c'è', che si prefigge di fare una opposizione radicale, non di maniera come quella annunciata a Fratelli d'Italia". Lo ha annunciato nell'Aula del Senato Mattia Crucioli. La denominazione è la stessa di quella assunta alla Camera per una componente del Misto a cui hanno aderito gli espulsi del M5S dopo non aver votato la fiducia al governo Draghi.

"Chiedo alla presidenza, nel rispetto della democrazia, di provvedere al più presto all'istanza per evitare che questo Parlamento si trasformi in una melassa", ha aggiunto Crucioli, uno degli espulsi dal gruppo M5S.

"Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente. Non sono mai stato d'accordo nel dare la fiducia a questo governo ma ho voluto, con l'assenza il giorno del voto, dare un ulteriore possibilità di ripensamento, soprattutto a me stesso. Lasciare compagni di viaggio a cui voglio un mondo di bene non è facile, 15 anni di storia comune non si cancellano facilmente. Forse un giorno ci ritroveremo, oggi però devo andare via. Questa non è più casa mia". Così il senatore M5s Emanuele Dessì che in un post annuncia: "Esco dal M5s con un enorme tristezza nel cuore ma anche con tanta rabbia".

"Dopo questi mesi di gestione disastrosa del Movimento dobbiamo lavorare per risollevarlo per non distruggere un sogno che condividiamo da anni! Non molliamo, il paese soffre causa Covid e la priorità sono i nostri concittadini!". Così l'ex viceministro M5s al Mise Stefano Buffagni, uno tra gli ex componenti di governo 5S a non essere riconfermato. "La meritocrazia e competenza va applicata, non annunciata! Facciamolo per i nostri figli!" scrive rispondendo ad un post del consigliere lombardo Gregorio Mammì che afferma di provare "imbarazzo per quello che doveva essere il 'governo dei migliori'".