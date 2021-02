Passaggio di consegne tra Azzolina e Bianchi

Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha incontrato oggi l'Onorevole Lucia Azzolina, che ha ricoperto l'incarico di Ministra fino allo scorso 12 febbraio. Il passaggio di consegne si è svolto in un clima cordiale e in un comune spirito di servizio al Paese. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione.

"Al nuovo ministro - scrive Azzolina su Fb - ho augurato buon lavoro. Gli ho chiesto di continuare a lavorare per la scuola in presenza: oggi le scuole in Italia sono aperte, al contrario della maggior parte dei Paesi europei. Ho anche ricordato il lavoro sugli Esami di Stato, con una proposta già definita e nata dall'ascolto di docenti, studenti e famiglie. È stato un anno molto impegnativo e sono fiera del lavoro svolto, che mi auguro non venga disperso".