Sci: Garavaglia, danno per scelta governo va indennizato

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "C'è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati": lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia dopo un incontro con gli operatori della montagna, i rappresentanti degli enti locali insieme al presidente della Lombardia Attilio Fontana e in collegamento il ministro delle per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il governatore del Piemonte Alberto Cirio.

"La montagna - ha aggiunto Garavaglia - è stata dimenticata, non è arrivato nulla se non qualche briciola". "Per ripartire - ha detto il ministro - servono due cose fondamentali: finalmente programmazione, non si può sapere il giorno prima cosa si fa il giorno dopo, e poi lavorare per mantenere la competitività del nostro sistema montagna. Quindi bisogna usare i soldi del Recovery per fare investimenti mirati, per ripartire alla grande come la nostra montagna sa fare".

Secondo Garavaglia, "è evidente che la stagione è finita" ed è "assurdo" che un ministro "possa decidere in autonomia" lo stop agli impianti di sci. (ANSA).