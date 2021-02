Gli auguri dei leader europei a Draghi

Gli auguri di tutti i leader europei a Mario Draghi che ha giurato oggi da presidente del Consiglio. "Auguro a Mario Draghi ogni bene! Italia e Germania collaborano per un'Europa forte e unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore". E' il commento della cancelliera tedesca Angela Merkel, come riferisce un tweet della portavoce del governo tedesco Martina Fietz.

"I miei migliori auguri a Mario Draghi! Insieme, Italia e Francia hanno tanto da fare per costruire un'Europa più forte, più solidale e un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore", scrive su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron.

"Congratulazioni a Mario Draghi, non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con te nel 2021 quando ospiteremo il G7, voi il G20 e insieme la COP26", scrive su Twitter il premier britannico Boris Johnson.

"Auguri al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Confidiamo che il nuovo governo italiano affronterà le sfide che il suo Paese e tutti gli Stati europei abbiamo davanti a noi. Italia e Spagna continueranno a lavorare insieme per la ripresa e il futuro dell'Europa", scrive su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez.

"La sua esperienza sarà una risorsa straordinaria non solo per l'Italia, ma per tutta Europa, soprattutto in un momento così difficile. Pronta a lavorare presto insieme per la comune ripresa e per una Ue ambiziosa". Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si congratula con il premier Mario Draghi che ha giurato oggi.

"Congratulazioni e non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Mario Draghi per la ripresa e il futuro dell'Europa!". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che in italiano aggiunge: "Congratulazioni al Presidente del Consiglio Mario Draghi per la formazione del nuovo governo in Italia". Il post si conclude con l'hashtag #WhateverItTakes.