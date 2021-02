Card. Bassetti, mondo politica unito su emergenza epocale

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - "Non è questo il tempo delle polemiche e delle divisioni. Anche il mondo della politica è chiamato a ritrovarsi unito nel far fronte all'emergenza epocale": così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia in un messaggio alla comunità diocesana in occasione della Giornata mondiale del malato.

Dedicata ai temi legati alla pandemia.

"È al mondo della sanità che guardiamo con ammirazione e trepidazione" ha sottolineato Bassetti nella lettera.

"Comprendiamo - ha affermato ancora - le difficoltà in mezzo alle quali operano i medici e i loro collaboratori; molti stanno pagando con l'infezione e la quarantena, taluni addirittura con la vita, la fedeltà al proprio dovere. E le forze sembrano venir meno. Mi unisco, dunque, alla voce di quanti invocano l'aiuto dei medici di altre regioni italiane, che al presente sono meno oppresse dalla diffusione del virus. La burocrazia non freni lo slancio di generosità. Riconoscenti verso quanti si spendono ogni giorno per salvare la vita a tanti fratelli e sorelle, dobbiamo riscoprire il senso profondo della solidarietà".

(ANSA).