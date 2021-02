Mario Draghi sulla stampa estera

"Super Mario, il banchiere che ha salvato l'euro, pronto a soccorrere l'Italia". E' il titolo del Times di Londra che dedica un articolo alla convocazione di Mario Draghi al Quirinale per tentare di formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio.

Nell'analisi del corrispondente Tom Kington si legge: "A lui sarà affidato il compito di guidare l'Italia fuori dalla sua peggiore recessione economica dalla Seconda guerra mondiale". E ancora: "Ora deve ottenere il sostegno della miriade di partiti politici italiani", sottolinea il giornalista, affermando che Conte "si è dimostrato un abile operatore ma alla fine non è riuscito a sopravvivere alle eterne macchinazioni politiche di Roma".

Alla crisi politica italiana viene dato spazio anche su altre testate britanniche. Il filo-conservatore Daily Telegraph, che si concentra sul ritorno dell'"ex banchiere" ed ex presidente della Bce in veste di premier, sottolinea come la caduta del governo Conte sia stata causata dalla discussione su come utilizzare il Recovery Fund messo a disposizione dell'Ue per l'Italia colpita dalla pandemia. E si ricorda inoltre come il presidente Mattarella "abbia usato l'unica arma per poter evitare le elezioni".

Il progressista Guardian in un suo articolo online si concentra invece sui problemi che deve fronteggiare il Paese: "La crisi politica arriva nel bel mezzo della pandemia, che ha causato quasi 90.000 vittime in Italia, e mentre il Paese è alle prese con la peggiore recessione dalla Seconda guerra mondiale".