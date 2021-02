Il presidente della Camera Roberto Fico si recherà "entro stasera" al Quirinale per riferire al presidente Mattarella. Previste poi le comunicazioni al termine del mandato esplorativo di Fico. Fico è atteso al Quirinale tra le 19 e le 21. Il Quirinale è già aperto per i giornalisti accreditati e lo streaming per eventuali dichiarazioni di Fico è pronto.

LA DIRETTA