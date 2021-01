Papa: torna la sciatalgia, non celebra messa e Vespri

"A causa del ripresentarsi della sciatalgia, la celebrazione di domani mattina presso l'Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non sarà presieduta dal Santo Padre, ma da Sua Eccellenza Mons.

Rino Fisichella. L'incontro con il Corpo Diplomatico di lunedì 25 gennaio è rimandato, mentre i Vespri per la conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani nella Basilica di San Paolo saranno presieduti da Sua Eminenza il Card. Kurt Koch. Papa Francesco guiderà comunque la preghiera dell'Angelus nella Biblioteca del Palazzo Apostolico domani alle ore 12:00, come previsto". Così il portavoce vaticano Matteo Bruni.