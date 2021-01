Gualtieri, continuare con politiche espansive fino alla crescita

"Siamo convinti dell'importanza di continuare a seguire politiche fiscali e monetarie espansive fino a quando non saremo tornati su un sentiero consolidato di crescita". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un intervento sul Sole 24 Ore dedicato alla presidenza italiana al G20, in cui mette in fila una serie di priorità da perseguire, dalla sanità al Green deal. "Ritirare anzitempo il supporto all'attività economica sarebbe un grave errore - dice - occorrerà semmai orientare la politica di bilancio verso la spinta agli investimenti; non vogliamo e non possiamo accontentarci di un ritorno alla normalità".