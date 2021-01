Segre: post ingiurioso su Fb. Consiglio Fvg, vergogna

(ANSA) - TRIESTE, 21 GEN - Un post "ingiurioso" nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre è stato pubblicato oggi, e poi rimosso, sul profilo Facebook di Marino Screm, gestore della Malga Pramosio a Paluzza (Udine), dove avvenne un eccidio perpetrato da nazifascisti nel 1944. A denunciare l'accaduto, in una nota, è il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. Nel post anche una foto della senatrice dove si evidenzia lo stipendio mensile e annuo, seguito dal commento "per una firma".

Si tratta, condanna Zanin, di "un insulto ingiustificabile e vergognoso che non può passare inosservato, a maggior ragione se indegnamente formulato da colui che gestisce un bene regionale ad alto impatto simbolico quale Malga Pramosio e nei cui confronti si devono attivare immediate procedure di verifica".

(ANSA).