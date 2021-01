Senato: il dibattito dell'Aula. Monti voterà la fiducia - DIRETTA

Dopo l'intervento del premier Conte, attese le parole di Renzi e Salvini.

Monti, "Le considerazioni tenute dal presidente del Consiglio mi inducono ad un orientamento positivo". Lo dice nell'Aula del Senato Mario Monti del gruppo Misto nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cui voterà al fiducia. Monti sottolinea l'affermazione di Conte secondo cui è fondamentale un forte ancoraggio alla scelta di campo europeista in modo da realizzare ancor più appieno l'interesse nazionale. "E' la risposta a certi sovranisti". "Porto il mio voto libero e condizionato alle mie convinzioni sui singoli provvedimenti: se mi convincono non solo li voterò ma interverrò anche sulla opinione pubblica internazionale", ha concluso.

LA DIRETTA

"I socialisti valuteranno a tempo il suo proposito tenendo conto che in questi mesi abbiamo sostenuto il suo governo da apolidi: non ne facciamo parte né abbiamo ricevuto inviti a partecipare a riunioni su decisioni. Quando non siamo stati d'accordo, abbiamo espresso qui il nostro dissenso lealmente e alla luce del sole. Ora a noi sta a cuore il progetto di rinascita dell'Italia". Così Riccardo Nencini, senatore del Psi durante il dibattito sulle comunicazioni del premier Conte, in corso nell'aula del Senato. Rivolgendosi direttamente a Conte, ha aggiunto: "Le faccio io una proposta: approvato lo scostamento di bilancio, che voteremo, convochi le forze europeiste che accoglieranno il suo appello".

"Basta fare un giro in un ospedale per capire che la situazione descritta da Conte non sia vera". Lo dice nell'Aula del Senato Emma Bonino di +Eu nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Non spetta a Conte nè favorire nè ostacolare le riforme a partire da quella della legge elettorale: è una prerogativa parlamentare. Cosa c'è di responsabile nelle posizioni tatragone, quasi dei diktat, che normalmente i colleghi M5S pongono, dal 'fine processo mai' alla situazione delle carceri? Ci serve un governo forte e responsabili e quello di Conte non lo era prima e non lo sarà dopo. Per questo non gli voterò la fiducia", conclude.