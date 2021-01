'Faccetta nera' in radio:non passa mozione contro Donazzan

(ANSA) - VENEZIA, 19 GEN - La mozione di riserva discussa oggi in Consiglio regionale contro l'assessore all'istruzione del Veneto Elena Donazzan dopo il caso della canzone fascista "Faccetta nera" cantata alla radio non è passata. A determinare il risultato è stata l'astensione compatta della Lega e della Lista Zaia Presidente. Donazzan aveva ripetuto in aula le proprie scuse, sottolineando che "accade nella vita di sbagliare". (ANSA).