Si dimette anche prorettrice Università Stranieri Perugia

PERUGIA, 15 GEN - Si è dimessa la prorettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Dianella Gambini.

Guidava l'Ateneo dopo che aveva lasciato la rettrice Giuliana Grego Bolli, coinvolta nell'indagine sull'esame per la conoscenza della lingua italiana del calciatore Luis Suarez.

Gambini ha formalizzato la sua decisione dopo avere appreso "con stupore e rammarico" delle dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Università per Stranieri.

L'Organo - si legge in una nota di Palazzo Gallenga - manca ora del necessario numero di componenti per la sua valida costituzione.

"Avrei sinceramente auspicato - ha affermato Gambini - una maggiore collaborazione interna in ragione del superiore interesse alla tutela dell'Ateneo e degli studenti dello stesso, cui per primi va il mio costante pensiero, e a beneficio dei quali ho sempre orientato la mia attività, sia come docente che come prorettrice. Prendendo atto della radicale impossibilità di proseguire nei compiti e nelle funzioni che ho sin qui espletato, ho rassegnato le mie dimissioni da prorettrice al ministro Gaetano Manfredi e ho rimesso a lui ogni determinazione in merito alla guida dell'Ateneo. Tornerò - ha concluso Gambini - alla mia funzione ordinaria di professore di lingua spagnola, ruolo che svolgo con passione e dedizione da più di trent'anni".

