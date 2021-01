Recovery: Di Maio, non sono ammessi rallentamenti

"Siamo alle battute finali per la presentazione del Recovery Plan italiano e non sono ammessi rallentamenti". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook."È bene ascoltare le opinioni di tutti e confrontarsi, ma non dimentichiamoci che siamo chiamati a rispettare gli italiani e le loro esigenze. Ci sono milioni di cittadini che aspettano queste risorse per ripartire. Il Recovery è un treno che passa una sola volta" aggiunge il ministro.

"Ci affidiamo alla saggezza del capo dello Stato, a lui tocca nel caso sciogliere le camere. Un governo istituzionale mi sembra molto difficile. Se non c'è l'accordo nella sinistra mi sembra che ci sia solo il voto". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani a "L'Ospite", condotto da Massimo Leoni, su SkyTg24.

Come "dopo le grandi tragedie come la Seconda Guerra Mondiale i partiti facciano un Governo di unità nazionale per far ripartire l'Italia, per prendere insieme le grandi decisioni". Lo scrive il governatore ligure Giovanni Toti sui social. "Ora, il Covid non è la Seconda Guerra Mondiale, ma guardandomi intorno non vedo neppure un De Gasperi o un Togliatti! Tutto in proporzione...".