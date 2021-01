Lombardia:Galli(Sacco),ora voltare pagina in modo radicale

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - In Lombardia, nella sanità, "bisogna voltare pagina in modo radicale, lavorando sull'organizzazione degli interventi, il potenziamento della medicina del territorio e la capacità di fronteggiare emergenze come quella che stiamo vivendo". A dirlo all'ANSA Massimo Galli, direttore di Malattie infettive presso l'ospedale Sacco di Milano, che saluta l'assessore lombardo al Welfare uscente, Giulio Gallera, e augura "buon lavoro" a Letizia Moratti, che prende il suo posto.

Si tratta di interventi "che non si fanno certo da un giorno all'altro, ma con programmi di medio e lungo termine, con forti investimenti in sanità - continua Galli -. Certo è che la gestione dell'emergenza non è terminata, è qui, e gli ultimi segnali non sono affatto favorevoli, bisogna prestare la massima attenzione". (ANSA).