Bruxelles, 'no prove Moderna sia inefficace su variante Gb'

(ANSA) - BRUXELLES, 07 GEN - "Attualmente non ci sono prove che i vaccini non siano efficaci contro entrambe le varianti, ma siamo ancora nella fase della raccolta delle informazioni e della loro analisi". Lo riferisce un portavoce della Commissione europea al quale è stato chiesto se il vaccino anti-Covid Moderna fosse o meno efficace anche contro la variante inglese.

Come è noto, l'altra variante è quella sudafricana. (ANSA).