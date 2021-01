Covid: Lopalco, in Puglia non ci sono numeri da zona rossa

(ANSA) - BARI, 06 GEN - "Non abbiamo allo stato attuale numeri da zona rossa" in Puglia, "però i criteri per classificazione sono stati cambiati e quindi sarà molto più facile passare in zona arancione e in zona rossa, ma non è una punizione". Lo ha sottolineato l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, durante la consegna di giocattoli e dolciumi ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

"Non ci sono numeri da zona rossa per la Puglia - ha ribadito l'assessore - ma non dobbiamo essere preoccupati di una classificazione perché la classificazione dipende dal fatto che c'è un rischio: non è una punizione - ha concluso - è semplicemente una questione di prudenza perché il virus sta circolando e lo dobbiamo bloccare". (ANSA).