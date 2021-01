Maroni in osservazione, resta in ospedale per accertamenti

Resta ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese per accertamenti Roberto Maroni, candidato sindaco a Varese per la Lega, ex governatore della Lombardia ed ex ministro, colto da un malore nel pomeriggio di ieri mentre si trovava a casa sua a Lozza (Varese).

A quanto emerso i medici devono ancora accertare cosa gli abbia provocato il mancamento che lo ha fatto accasciare a terra e battere la testa.

Maroni "è cosciente e tranquillo". È quanto ha riferito il leader della Lega, Matteo Salvini. "Gli ho mandato i miei auguri personali. Sto seguendo da lontano, con tutte le cautele del caso la situazione, è cosciente e tranquillo. So che è nelle mani dei migliori medici, come tutti i pazienti lombardi, e speriamo che non ci sia nulla di più rispetto a ieri", ha auspicato Salvini, a margine della sua visita all'Ospedale alla Fiera di Milano.