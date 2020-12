Natale: Provincia Belluno dona albero a Palazzo Chigi

(ANSA) - BELLUNO, 28 DIC - La Provincia di Belluno ha consegnato anche quest'anno il grande albero di Natale a Palazzo Chigi, dono diventato tradizionale, a cui si è aggiunto anche un alberello scolpito negli schianti della tempesta "Vaia" di due anni fa.

Si tratta di una piccola scultura realizzata dall'artista alleghese Gianni Da Tos, con una targhetta 'Alleghe', donata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine dell'incontro con il ministro Federico D'Incà e il presidente del Comitato paritetico Fondo Comuni confinanti, Roger De Menech, tenuto per fare il punto sull'ultima emergenza maltempo e su varie problematiche della provincia bellunese.

"È un piccolo segno di rinascita, che dimostra come il nostro territorio stia superando la distruzione della tempesta di ottobre 2018 - commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin -. Dalla strage degli alberi, come è stata definita, sono nate sculture e opere d'arte. E ci auguriamo tutti che anche dal Covid e dalla crisi prodotta dal virus possano nascere occasioni di ripresa e di rilancio".

Dalla Presidenza del Consiglio è stato inviato al presidente Padrin un messaggio di auguri e di ringraziamento. (ANSA).