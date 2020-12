Natale: refuso sul sito della Gazzetta Ufficiale"dl in vigore nel 2021", poi corretto

Il decreto Covid sul Natale entra "in vigore" il 19/12/2021. Il refuso spunta sul sito della Gazzetta ufficiale, come nota a margine del testo del provvedimento, pubblicato nella notte. E non passa inosservato: "E per un anno...liberi tutti!", scherza il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, pubblicando uno screenshot del sito della Gazzetta.

Il testo prevede che il decreto, datato il 18 dicembre 2020, entri in vigore il giorno dopo la pubblicazione, dunque il 19 dicembre 2020. Ma per errore, la GU nella nota di accompagnamento alla pubblicazione, cambia l'anno nel 2021. Il refuso, subito immortalato sui social, è stato corretto. Ora sul sito della Gazzetta compare la scritta: "note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2020".