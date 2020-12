Tesei, speriamo da Governo provvedimento equilibrato

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - "Speriamo che il provvedimento sia saggio e possa consentire un certo equilibrio": così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in vista dell'incontro con il Governo sulle misure restrittive per il periodo natalizio. "In ogni caso le attività che dovessero chiudere in seguito a esso che abbiano veramente risorse e ristori adeguati perché altrimenti c'è già un settore della nostra economia in difficoltà e rischiamo di perderci per strada molte aziende" ha aggiunto, rispondendo all'ANSA nella conferenza stampa di fine anno. (ANSA).